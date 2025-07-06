الأحد 2025-07-06 10:55 ص
 

الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا

الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا
الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا
 
الأحد، 06-07-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   استأنفت الولايات المتحدة استيراد الزركونيوم من روسيا في مايو بعد انقطاع دام 18 شهرًا، حيث يُستخدم في صناعة السبائك والوقود النووي وتطبيقات طب الأسنان.اضافة اعلان


أظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت في مايو من هذا العام الزركونيوم من روسيا بقيمة قياسية منذ عام 2002، بلغت أكثر من مليون دولار، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن البيانات الأمريكية.

ويُستخدم الزركونيوم في مجالات صناعية وطبية متنوعة، بما في ذلك الطاقة النووية، وصناعة الصواريخ، وإنتاج السيراميك، وتصنيع تيجان الأسنان.

وقد توقفت الشحنات المنتظمة للزركونيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة في يونيو 2022، بينما كانت آخر شحنة فردية في يناير من العام الماضي.

وبالإضافة إلى روسيا، اشترت الولايات المتحدة في مايو الزركونيوم من الدول التالية:

أستراليا: بقيمة 10 ملايين دولار
جنوب إفريقيا: بقيمة 891.6 ألف دولار
ماليزيا: بقيمة 120.7 ألف دولار
كندا: بقيمة 29.1 ألف دولار

روسيا اليوم
 
 
gnews

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