الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا

أظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت في مايو من هذا العام الزركونيوم من روسيا بقيمة قياسية منذ عام 2002، بلغت أكثر من مليون دولار، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن البيانات الأمريكية.
ويُستخدم الزركونيوم في مجالات صناعية وطبية متنوعة، بما في ذلك الطاقة النووية، وصناعة الصواريخ، وإنتاج السيراميك، وتصنيع تيجان الأسنان.
وقد توقفت الشحنات المنتظمة للزركونيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة في يونيو 2022، بينما كانت آخر شحنة فردية في يناير من العام الماضي.
وبالإضافة إلى روسيا، اشترت الولايات المتحدة في مايو الزركونيوم من الدول التالية:
أستراليا: بقيمة 10 ملايين دولار
جنوب إفريقيا: بقيمة 891.6 ألف دولار
ماليزيا: بقيمة 120.7 ألف دولار
كندا: بقيمة 29.1 ألف دولار
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لمكافحة "داعش" في سوريا
-
روسيا .. إصابة 6 مظليين هواة هبطت طائرتهم اضطراريا
-
مسيرات إسرائيلية تُحلّق بشكل متواصل في أجواء جنوب لبنان صباح اليوم
-
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصًا .. والأردن يعزي
-
صراخ و"طرق".. تفاصيل اجتماع نتنياهو ووزرائه الأخير
-
سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للغولف
-
"لعنة زيلينسكي" تلاحق ترامب .. تحذير روسي يثير الجدل
-
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي جديد