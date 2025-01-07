الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

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الوكيل الإخباري- سجلت ولاية لويزيانا الأميركية أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور. اضافة اعلان





وكانت مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أعلنت في 18 كانون الأول (ديمسبر) الماضي أنه تم نقل مريض إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة شديدة بإنفلونزا الطيور في ولاية لويزيانا، وهي أول حالة من نوعها تسجل في البلاد.



وأوضحت المراكز أن المريض تعرض للإصابة بعد تعامله مع طيور مصابة وميتة في الفناء الخلفي لمنزله.



وكشف التسلسل الجيني أن فيروس H5N1 الذي أصيب به المريض هو من التركيب الجيني D1.1.