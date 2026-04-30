الخميس 2026-04-30 07:41 ص

الولايات المتحدة تسعى لتشكيل تحالف جديد لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم
الخميس، 30-04-2026 05:36 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة تدعو دولا أخرى للانضمام إلى تحالف دولي جديد سيعمل على تمكين السفن من الملاحة عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن التحالف المقترح، الذي سيحمل اسم "بناء الحرية البحرية"، سيتبادل المعلومات وينسق الجهود الدبلوماسية ويساعد في إنفاذ العقوبات.

وأعلنت الأمم المتحدة أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3%، منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنّ بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3% منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.
 
 


سبائك ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا الخميس

لرجل يلتقط النفط الخام بيديه

أسواق ومال العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

أجواء ربيعية

الطقس عاجل تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: قادة الجيش سيطلعون ترامب على خيارات جديدة بشأن إيران

أميرة محمود شريم اسماعيل حسين أحمد دعوس تركي محمود محمد صبيحات جانيت عيسى حنا آري حسين خليل يوسف الغروز خديجة محمد حسن ابوعواد رشيد ذيب محمد معالي زيد عبد مصطفى مصلح عبدالله ممدوح محمد الخالدي غسان فا

الوفيات وفيات الخميس 30-4-2026

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

عربي ودولي باول يعلن بقاءه في مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: ندرس إمكانية خفض قواتنا في ألمانيا

