الولايات المتحدة تسعى لتشكيل تحالف جديد لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز

05:36 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة تدعو دولا أخرى للانضمام إلى تحالف دولي جديد سيعمل على تمكين السفن من الملاحة عبر مضيق هرمز.





ونقلت الصحيفة عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن التحالف المقترح، الذي سيحمل اسم "بناء الحرية البحرية"، سيتبادل المعلومات وينسق الجهود الدبلوماسية ويساعد في إنفاذ العقوبات.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنّ بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3% منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.





