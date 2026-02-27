الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

12:53 م

الوكيل الإخباري- قالت السفارة الأميركية في إسرائيل في منشور على منصة إكس، الجمعة، إن الولايات المتحدة أذنت بمغادرة بعض موظفي السفارة وعائلاتهم من إسرائيل بسبب مخاطر أمنية.





وأضافت السفارة أنها قد تفرض مزيدا من القيود على سفر موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى مناطق معينة في إسرائيل والبلدة القديمة في القدس والضفة الغربية من دون إشعار مسبق، ونصحت المواطنين الأميركيين بالنظر في مغادرة إسرائيل بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.





