الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

08:38 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس ترامب منحت الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.





وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.



وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقا العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت الجمعة ترخيصا عاما يتيح بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتبارا من 20 آذار إلى 19 نيسان، وفقا للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.



وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس": "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالي 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".



وقال بيسنت "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب".





