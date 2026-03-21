الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

تعبيرية
 
السبت، 21-03-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس ترامب منحت الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.اضافة اعلان


وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.

وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقا العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت الجمعة ترخيصا عاما يتيح بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتبارا من 20 آذار إلى 19 نيسان، وفقا للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.

وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس": "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالي 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".

وقال بيسنت "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب".
 
 


أحدث الأخبار

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران ا

عربي ودولي غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل

وفيات السبت 21-3-2026

الوفيات وفيات السبت 21-3-2026

العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

عربي ودولي العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

عربي ودولي الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

بريطانيا توافق على استخدام واشنطن قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن

عربي ودولي بريطانيا توافق على استخدام واشنطن قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن

ترامب: على دول "الناتو" المساعدة في تأمين مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب: على دول "الناتو" المساعدة في تأمين مضيق هرمز



 






الأكثر مشاهدة