الخميس 2026-07-16 08:50 ص

الولايات المتحدة تشدد قيود السفر من الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا

الولايات المتحدة تشدد قيود السفر من الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا
ارشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تمنع مواطنين أميركيين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من العودة إليها قبل مرور 21 يوما على مغادرتهم بؤرة التفشّي، وذلك في محاولة للحدّ من انتشار فيروس إيبولا.اضافة اعلان


وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنها ستجري فحوصا قد تؤدي إلى فرض قيود على سفر بعض الركاب عبر الرحلات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى حين مرور 21 يوما على مغادرتهم الدولة الإفريقية.

وجاء في بيان للمراكز "بهدف الحدّ من خطر انتقال إيبولا إلى الولايات المتحدة، تعمل المراكز، بموجب المادة 42، ووزارة الأمن الداخلي، بموجب المادة 49، حاليا على تطبيق +آلية عدم السماح بالصعود إلى الطائرة+ في ما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية".

ونشرت وزارة الأمن الداخلي البيان نفسه على حسابها في منصة إكس.

وسُجلت أكثر من 2000 إصابة بفيروس إيبولا، بينها 754 وفاة في الكونغو الديمقراطية، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الحجم الحقيقي للتفشّي ربما يكون أكبر بضعفين إلى أربعة أضعاف الأرقام الرسمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دخان حرائق الغابات الكندية يخنق تورونتو ويهدد مدنا أميركية

عربي ودولي دخان حرائق الغابات الكندية يخنق تورونتو ويهدد مدنا أميركية

الولايات المتحدة تشدد قيود السفر من الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا

عربي ودولي الولايات المتحدة تشدد قيود السفر من الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا

سبائك ذهبية

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي

عربي ودولي رئيس الوزراء العراقي يدين هجوما بـ"الطيران المسيّر" فوق مدينة أربيل

وفيات الخميس 16-7-2026

الوفيات وفيات الخميس 16-7-2026

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد

الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الخميس

الكويت

عربي ودولي الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية مصدرها إيران

القوات المسلحة: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

أخبار محلية الجيش: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 