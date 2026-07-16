الولايات المتحدة تشدد قيود السفر من الكونغو الديمقراطية بسبب إيبولا

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنها ستجري فحوصا قد تؤدي إلى فرض قيود على سفر بعض الركاب عبر الرحلات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى حين مرور 21 يوما على مغادرتهم الدولة الإفريقية.
وجاء في بيان للمراكز "بهدف الحدّ من خطر انتقال إيبولا إلى الولايات المتحدة، تعمل المراكز، بموجب المادة 42، ووزارة الأمن الداخلي، بموجب المادة 49، حاليا على تطبيق +آلية عدم السماح بالصعود إلى الطائرة+ في ما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية".
ونشرت وزارة الأمن الداخلي البيان نفسه على حسابها في منصة إكس.
وسُجلت أكثر من 2000 إصابة بفيروس إيبولا، بينها 754 وفاة في الكونغو الديمقراطية، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الحجم الحقيقي للتفشّي ربما يكون أكبر بضعفين إلى أربعة أضعاف الأرقام الرسمية.
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