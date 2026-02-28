السبت 2026-02-28 11:49 ص

الولايات المتحدة تشن ضربات مشتركة مع إسرائيل على إيران

جانب من القصف
 
الوكيل الإخباري- كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشن ضربات مشتركة مع إسرائيل.اضافة اعلان


بدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك يجري العمل عليه منذ أشهر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب بدأت بشن "هجوم ثان" على إيران، اليوم السبت، في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل.
 
 


