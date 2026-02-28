الولايات المتحدة تشن ضربات مشتركة مع إسرائيل على إيران

09:52 ص

الوكيل الإخباري- كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشن ضربات مشتركة مع إسرائيل.





بدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك يجري العمل عليه منذ أشهر.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب بدأت بشن "هجوم ثان" على إيران، اليوم السبت، في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل.





