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الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

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أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 12:41 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة SpaceNews أن شركتي Exlabs وAntares الأمريكيتين أعلنتا عن شراكة لتطوير مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية لاستكشاف الفضاء البعيد.

وجاء في منشور للصحيفة :"أول مركبة مجهزة بمحرك نووي من تطوير شركتي Exlabs وAntares من المفترض أن تطلق إلى الفضاء ما بين عامي 2028 و2029، وأن شركة ExLabs أشارت إلى أن هذه المهمة ستكون بمثابة اختبار حاسم لفعالية الطاقة النووية الفضائية وتضع الأساس لتبني أوسع للتكنولوجيات النووية في مجال صناعات الفضاء".

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وحول الموضوع قال ماثيو شميدغال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ExLabs:"الطاقة النووية هي المفتاح لتمكين البعثات الفضائية طويلة الأمد والمستدامة"، وأشار إلى أن البعثات الفضائية الأولى لشركة Exlabs، بما في ذلك البعثة التي سترسل لاستكشاف كويكب (99942 أبوفيس) لن تستخدم فيها مركبات تعمل بالطاقة النووية، أما مركبة الاستكشاف العلمي الفضائية (SERV) والتي تطورها شركة Antares فستعتمد على محرك يعمل بالطاقة النووية.

وفي أكتوبر 2023 ذكرت صحيفة SpaceNews أن مختبر الأبحاث التابع للقوات الجوية الأمريكية وقع عقودا مع شركات أمريكية لتصميم مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية.


وفي نوفمر الماضي أشارت صحيفة European Spaceflight أيضا إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإطلاق مركبات تعمل بالطاقة النووية إلى الفضاء عام 2035.

 

RT

 
 
gnews

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