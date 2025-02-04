الولايات المتحدة تطور منظومات حرب إلكترونية جديدة لغواصاتها

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خططها لتزويد الغواصات الحربية الأمريكية بمنظومات حرب إلكترونية جديدة.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة Lockheed Martin عقدا لتطوير منظومات حرب إلكترونية جديدة مخصصة للغواصات، بموجبه ستتولى الشركة تطوير منظومات AN/BLQ-10 للغواصات الموجودة في خدمة الجيش الأمريكي حاليا، وللغواصات التي سيتم تطويرها في المستقبل".



وأشارت الوزارة إلى أن العمل على المشروع المذكور من المفترض أن يكتمل بحلول يناير 2030، وفي حال تنفيذ جميع بنود العقد مع الشركة فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 1.36 مليار دولار، وسيتم تمويل المشروع من الميزانية المخصصة لسلاح البحرية الأمريكي.

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وأشارت بعض التقارير الإعلامية في 19 ديسمبر الماضي أيضا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص نحو 3.5 مليار دولار لمشروع تطوير طائرة "يوم القيامة".



وذكرت بعض التقارير في 21 ديسمبر أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لشراء 145 مقاتلة من نوع F-35 بقيمة 11.7 مليار دولار.