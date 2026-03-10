الثلاثاء 2026-03-10 01:41 ص

الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران

علما الولايات المتحدة وإيران
 
الثلاثاء، 10-03-2026 01:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة أنها ضربت أكثر من خمسة آلاف هدف خلال عشرة أيام من الحرب مع إيران. اضافة اعلان
 
 


