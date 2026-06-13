الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "إيران أطلقت طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز" مشيرة إلى أن المضيق "لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة".
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