السبت 2026-06-13 11:46 ص

الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب

إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 13-06-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت السبت مسيّرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

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وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "إيران أطلقت طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز" مشيرة إلى أن المضيق "لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة".

 
 


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