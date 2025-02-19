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الولايات المتحدة تعلن رصد طائرة عسكرية روسية قرب ألاسكا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 08:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية "نوراد" اليوم الأربعاء أنها رصدت وتتبعت طائرة عسكرية روسية تحلق في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا.

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وقالت القيادة في بيان "اكتشفت وتتبعت "نوراد" طائرة عسكرية روسية كانت تحلق في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في 18 فبراير 2025. وبقيت الطائرة الروسية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا".


وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر نشاط روسيا في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا تهديدا.


وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن الطائرات الروسية تلتزم بشكل صارم بالتحليق وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

 

RT

 
gnews

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