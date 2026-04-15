الأربعاء 2026-04-15 01:11 ص

الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

علما الولايات المتحدة وفنزويلا.
علما الولايات المتحدة وفنزويلا
 
الأربعاء، 15-04-2026 12:49 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى 3 مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.

ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في آذار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ العام 2019.

 
 


