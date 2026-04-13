الإثنين 2026-04-13 02:37 ص

الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الإثنين، 13-04-2026 12:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم 13 نيسان، تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك بموجب إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة في بيان عبر منصة "إكس" أن الحصار سيُطبّق بشكل حيادي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.

 

وأكدت "سنتكوم" أن الإجراءات لن تشمل السفن العابرة لمضيق هرمز في طريقها إلى موانئ غير إيرانية، مشددة على عدم عرقلة حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

 
 


مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

