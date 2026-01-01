الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في فنزويلا

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على متداولين للنفط ضالعين في التهرب من العقوبات لصالح حكومة مادورو.
وشملت العقوبات أربع سفن اتهمت وزارة الخزانة بعضها بأنها جزء مما يُعرف باسم أسطول الظل.
وأضافت الوزارة "تشير إجراءات اليوم إلى أن المشاركين في تجارة النفط الفنزويلية ما زالوا يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بالعقوبات".
