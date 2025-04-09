الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج إيران النووي

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على 5 كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خلفية البرنامج النووي، إضافة إلى فرد واحد.
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