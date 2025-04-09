الأربعاء 2025-04-09 11:42 م
 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج إيران النووي

الولايات المتحدة وايران
الولايات المتحدة وايران
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني قبل المحادثات المرتقبة بين الطرفين حول هذا الملف، والمزمع عقدها السبت في سلطنة عُمان.

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وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على 5 كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خلفية البرنامج النووي، إضافة إلى فرد واحد.

 
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