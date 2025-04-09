الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج إيران النووي

الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني قبل المحادثات المرتقبة بين الطرفين حول هذا الملف، والمزمع عقدها السبت في سلطنة عُمان.

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