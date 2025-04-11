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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط

الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
 
الجمعة، 11-04-2025 01:38 ص

الوكيل الإخباري-   فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غوانغشا تشوشان للطاقة الصينية و30 ناقلة نفط لنقلها النفط الإيراني.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "اليوم تفرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة صينية ثانية لتشغيل المحطات، وهي شركة غوانغشا تشوشان للطاقة، والتي استلمت ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية".

 

كما أدرجت وزارة الخارجية ثلاث شركات لخدمات السفن "لتورطها في نقل النفط الإيراني"، حسبما ذكرت الوزارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات قانونية من الإمارات والهند بسبب توريدها النفط الإيراني.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "تُعزز إجراءات اليوم سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب لحرمان الحكومة الإيرانية من أي سبيل لامتلاك سلاح نووي".

 
gnews

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