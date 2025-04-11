الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط

الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غوانغشا تشوشان للطاقة الصينية و30 ناقلة نفط لنقلها النفط الإيراني.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "اليوم تفرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة صينية ثانية لتشغيل المحطات، وهي شركة غوانغشا تشوشان للطاقة، والتي استلمت ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية".