الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات قانونية من الإمارات والهند بسبب توريدها النفط الإيراني.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "تُعزز إجراءات اليوم سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب لحرمان الحكومة الإيرانية من أي سبيل لامتلاك سلاح نووي".
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