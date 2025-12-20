الولايات المتحدة تقصف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" وسط سوريا

وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي شن ضربات جوية على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، أمس الجمعة، رداً على هجوم على جنود أميركيين.
وتأتي هذه الهجمات بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على هجوم استهدف جنوداً أميركيين نهاية الأسبوع الماضي في سوريا من قبل شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش".
ووصف مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضربات بأنها رد واسع النطاق شمل ضربات ضد أهداف وسط سوريا.
وذكر الجيش الأميركي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قتلوا السبت الماضي في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأميركية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين في الهجوم.
ونفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية وعمليات برية في سوريا استهدفت المشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في الأشهر القليلة الماضية، وغالباً ما كان ذلك بمشاركة قوات الأمن السورية.
-
أخبار متعلقة
-
غروسي: إيران لم تقدم بيانات عن مخزون اليورانيوم والأضرار بعد الضربات الأمريكية
-
السماح لرئيس البرازيل السابق بولسونارو بمغادرة السجن للعلاج
-
أول تعليق من ترامب على الضربة المكثفة ضد "داعش" في سوريا
-
واشنطن تلغي حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد
-
مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة
-
بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب لإنهاء الحرب
-
مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا
-
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل