الولايات المتحدة تقصف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" وسط سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن القوات الأميركية بدأت في وقت سابق من أمس الجمعة عملية "عين الصقر" ونفذت ضربة في سوريا للقضاء على مقاتلي "داعش"، مؤكداً أن العملية مستمرة.

وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي شن ضربات جوية على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، أمس الجمعة، رداً على هجوم على جنود أميركيين.



وتأتي هذه الهجمات بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على هجوم استهدف جنوداً أميركيين نهاية الأسبوع الماضي في سوريا من قبل شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش".



ووصف مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضربات بأنها رد واسع النطاق شمل ضربات ضد أهداف وسط سوريا.



وذكر الجيش الأميركي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قتلوا السبت الماضي في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأميركية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين في الهجوم.