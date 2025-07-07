الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية

الوكيل الإخباري- أظهرت مذكرة منشورة على الإنترنت، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا منظمة إرهابية أجنبية.

اضافة اعلان