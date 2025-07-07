الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية

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الوكيل الإخباري- أظهرت مذكرة منشورة على الإنترنت، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا منظمة إرهابية أجنبية. اضافة اعلان





وتحمل المذكرة تاريخ 23 حزيران وهي صادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا الثلاثاء.