الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية

وتحمل المذكرة تاريخ 23 حزيران وهي صادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا الثلاثاء.
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