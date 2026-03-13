الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر للدول لشراء النفط الروسي العالق في البحر

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة قد أصدرت ترخيصًا مؤقتًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليًا في البحر، في خطوة تهدف إلى زيادة نطاق الإمدادات العالمية من النفط.

