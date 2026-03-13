الجمعة 2026-03-13 03:56 ص

الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر للدول لشراء النفط الروسي العالق في البحر

منشأة نفطية
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة قد أصدرت ترخيصًا مؤقتًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليًا في البحر، في خطوة تهدف إلى زيادة نطاق الإمدادات العالمية من النفط.

وفي تصريحاته، أوضح بيسنت أن هذا الإجراء قصير الأجل ينطبق فقط على النفط الذي يتم نقله بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تعود بفائدة مالية كبيرة على الحكومة الروسية.

 
 


