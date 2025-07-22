الولايات المتحدة تنسحب من اليونيسكو

09:26 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة المنظمة بـ "دعم قضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للانقسام". اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في بيان، إن اليونسكو "تروج لأجندة أيديولوجية عالمية من خلال تركيزها على أهداف التنمية المستدامة، وهي توجهات تتعارض مع سياسة (أميركا أولاً) التي تنتهجها الإدارة".



وأضافت بروس، إن قرار الانسحاب يأتي بعد مراجعة داخلية شاملة لمشاركة الولايات المتحدة في وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الخطوة "تعكس التزام الرئيس ترمب بإعادة تقييم العلاقات الأميركية مع المنظمات الدولية التي لا تخدم مصالح البلاد".



وسيدخل قرار الانسحاب حيّز التنفيذ في كانون الأول 2026.





