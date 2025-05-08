الخميس 2025-05-08 04:50 م
 

الولايات المتحدة تنشر قاذفات "بي-52" في قاعدة جوية بالمحيط الهندي

ت
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري- نشرت الولايات المتحدة الأمريكية عدة قاذفات استراتيجية "بي-52" في قاعدة دييغو غارسيا الجوية في المحيط الهندي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة القوات الجوية والفضائية، نقلا عن بيانات تتبع الرحلات الجوية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق، في مقابلة له مع شبكة NBC News بما أسماه "قصفا غير مسبوق" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج الأخيرة النووي.

 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أواخر مارس الماضي أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفات استراتيجية من طراز "بي-2 سبيريت" إلى قاعدة دييغو غارسيا الجوية في المحيط الهندي كإشارة للحوثيين وإيران وسط الهجمات المستمرة على إسرائيل والشحن في البحر الأحمر.


وتابعت الصحيفة: "تم إرسال قاذفات بي-52 إلى جزيرة دييغو غارسيا النائية في المحيط الهندي حيث كانت تتمركز عدة قاذفات بي-2 منذ أسابيع".

 

RT

 
gnews

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