الولايات المتحدة تنشر قنابل نووية جديدة

وأكدت هروبي خلال كلمة ألقتها في معهد "هدسون" بواشنطن، أن شراكة الولايات المتحدة وبريطانيا قوية جدا، مشيرا إلى أنهم (البريطانيون) ملتزمون بالردع النووي الخاص بهم، كما أكد أن البلدين تقدما في وجهات النظر بشأن مرونة سلسلة الإمداد، مشددا على أن "حلف الناتو قوي"، حيث تم نشر قنابل الجاذبية الجديدة من طراز "B61-12" بالكامل، وتعزيز قدرة الناتو على رؤية قدراته النووية، حسب قوله، في حين لم تشر إلى الدول أو القواعد العسكرية التي تم نشر تلك القنابل الجديدة فيها.
يذكر أن مكتب هروبي، أعلن في ديسمبر الماضي، أن أحدث تعديل لقاذفات "B16-12"، تمركزت في قواعد القوات الجوية الأمريكية وقواعد القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي، دون ذكر مواقع محددة أيضا.
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