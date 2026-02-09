الولايات المتحدة تنشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" في قواعدها العسكرية بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة استكملت نشر منظومتي الدفاع الجوي المتقدمة "ثاد" و"باتريوت" في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت القناة إن استكمال عملية النشر يأتي في إطار تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية، دون الكشف عن عدد القواعد التي شملتها الخطوة أو الجدول الزمني لتنفيذها.



وأضافت أن الخطوة تندرج ضمن مساعي واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.



وتعد منظومة "ثاد" من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورا لدى الولايات المتحدة، إذ صممت لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في مراحلها النهائية، داخل الغلاف الجوي أو خارجه، لتوفير حماية للقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية.



وتستخدم "باتريوت"، لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة على ارتفاعات أقل، وتشكل جزءا من منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.