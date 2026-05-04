الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في النزاع في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".
وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية، بما يسمح لها باستئناف أعمالها.
وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط" بالأحداث الجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه وجّه ممثليه لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان.
وأكد أن هذه الدول أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعود إلى المنطقة قبل أن تصبح آمنة للملاحة.
وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى "مناقشات إيجابية للغاية" مع إيران، معتبرا أنها قد تفضي إلى نتائج إيجابية.
-
أخبار متعلقة
-
تعرُّض ناقلة لإصابة بمقذوفات مجهولة قرب الفجيرة بالإمارات
-
البيت الأبيض ينشر صورة ترامب: "أنا أملك كل الأوراق"
-
دبلوماسي إيراني: لا نقبل سوى "صفقة مُرضية" وعلى واشنطن دفع التعويضات
-
أكسيوس: سفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار في مضيق هرمز
-
مسؤول إيراني: أي "تدخل أميركي" في مضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار
-
هجوم على ناقلة بضائع بالقرب من مضيق هرمز
-
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في تركيا بسبب مشكلة تقنية
-
ترامب يعلن "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز