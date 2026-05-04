الإثنين 2026-05-04 06:48 ص

الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز

مضيق هرمز
الإثنين، 04-05-2026 06:41 ص
الوكيل الإخباري-   تنطلق صباح الاثنين عملية "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان.اضافة اعلان


وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في النزاع في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".

وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية، بما يسمح لها باستئناف أعمالها.

وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط" بالأحداث الجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه وجّه ممثليه لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان.

وأكد أن هذه الدول أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعود إلى المنطقة قبل أن تصبح آمنة للملاحة.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى "مناقشات إيجابية للغاية" مع إيران، معتبرا أنها قد تفضي إلى نتائج إيجابية.
 
 


مضيق هرمز

