الخميس 2025-12-25 07:57 ص

الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس
نصري عصفورة
الخميس، 25-12-2025 06:37 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نصري عصفورة بالفوز في انتخابات الرئاسة في هندوراس، مؤكدا أن واشنطن تسعى للعمل المشترك معه لتطوير التعاون بين البلدين.

اضافة اعلان

 

وقال روبيو في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب لهندوراس نصري عصفورة بالفوز في الانتخابات الذي أكده المجلس الانتخابي الوطني".

وأضاف: "نعول على العمل المشترك مع إدارته المستقبلية على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الأمن ووقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو جميع القوى لاحترام نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس من أجل ضمان تسليم المهام لعصفورة بسرعة.

وقد أعلن المجلس الانتخابي الوطني يوم 24 ديسمبر عن فوز نصري عصفورة، زعيم الحزب القومي اليميني، في انتخابات الرئاسة في هندوراس بحصوله على 40.27% من الأصوات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين

عربي ودولي جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين

الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس

فلسطين الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس

الكرملين

عربي ودولي الكرملين يكشف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلقي رسالة أمام الجمعية الفيدرالية هذا العام

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2–3) درجات مئوية. ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

عربي ودولي الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي

فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 25-12-2025



 






الأكثر مشاهدة