الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

الوكيل الإخباري- هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نصري عصفورة بالفوز في انتخابات الرئاسة في هندوراس، مؤكدا أن واشنطن تسعى للعمل المشترك معه لتطوير التعاون بين البلدين.

وقال روبيو في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب لهندوراس نصري عصفورة بالفوز في الانتخابات الذي أكده المجلس الانتخابي الوطني".



وأضاف: "نعول على العمل المشترك مع إدارته المستقبلية على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الأمن ووقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".