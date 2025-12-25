الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

وأضاف: "نعول على العمل المشترك مع إدارته المستقبلية على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الأمن ووقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".
وقد أعلن المجلس الانتخابي الوطني يوم 24 ديسمبر عن فوز نصري عصفورة، زعيم الحزب القومي اليميني، في انتخابات الرئاسة في هندوراس بحصوله على 40.27% من الأصوات.
