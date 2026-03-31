الولايات المتحدة توصي مواطنيها بالسعودية بالبقاء في أماكنهم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إنها تراقب تهديدات محتملة على الأميركيين بالسعودية، وحذرت جميع مواطنيها الموجودين في البلاد بضرورة البقاء في منازلهم.

وقالت السفارة الأمريكية بالسعودية في بيان "نتابع التقارير الواردة عن تهديدات تستهدف أماكن تجمع المواطنين الأميركيين... ننصح المواطنين الأميركيين بأن الفنادق وغيرها من أماكن التجمع، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التعليمية الأميركية، قد تكون أهدافا محتملة".