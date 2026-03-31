الثلاثاء 2026-03-31 11:52 م

الولايات المتحدة توصي مواطنيها بالسعودية بالبقاء في أماكنهم

الثلاثاء، 31-03-2026 10:15 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إنها تراقب تهديدات محتملة على الأميركيين بالسعودية، وحذرت جميع مواطنيها الموجودين في البلاد بضرورة البقاء في منازلهم.

وقالت السفارة الأمريكية بالسعودية في بيان "نتابع التقارير الواردة عن تهديدات تستهدف أماكن تجمع المواطنين الأميركيين... ننصح المواطنين الأميركيين بأن الفنادق وغيرها من أماكن التجمع، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التعليمية الأميركية، قد تكون أهدافا محتملة".


وطلبت السفارة من الأميركيين البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ حتى إشعار آخر.

 
 


