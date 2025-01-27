الولايات المتحدة.. مداهمات واسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين

الوكيل الإخباري- بدأت إدارة الهجرة الأمريكية حملة واسعة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين في مدن متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.



وقالت هيئة الجمارك وإدارة الهجرة الأمريكية إنها ألقت القبض على 84 شخصا في شمال ولاي تكساس أمس الأحد.



وتمت الاعتقالات في عدد من المناطق، بما في ذلك دالاس وفورت وورث وإيرفينغ وأجزاء من مقاطعة كولين.

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وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة هيوستن في تكساس إنها ساعدت عملاء إدارة الهجرة والجمارك في "عمليات مستهدفة معززة".



وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن إدارة السلامة العامة في تكساس تساعد أيضا في هذه الجهود.



ووعد الرئيس دونالد ترامب بشن حملة واسعة النطاق على الهجرة غير الشرعية فور أدائه اليمين الدستورية، متعهدا بالإشراف على أكبر جهود الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

RT