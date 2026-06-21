الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا

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الوكيل الإخباري- تنطلق الأحد في سويسرا جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، حيث حطت طائرة المفاوضين الإيرانيين في الدولة المضيفة قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، على الرغم من إعلان طهران أنها ستغلق مضيق هرمز مجددا بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان. اضافة اعلان





وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى أوروبا، صرّح فانس للصحفيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة "أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".



غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في محادثات تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفق وزارة الخارجية الباكستانية.



وتوقعت الوزارة أن يعقد شريف، "تفاعلات ثنائية" مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات، مؤكدة أن باكستان ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.



وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة في سويسرا، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان بعد مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط بنيران حزب الله.



وحينها توصلت واشنطن إلى اتفاق على تجديد وقف إطلاق النار هناك، وهو شرط من شروط اتفاقها المبدئي مع إيران، لكن القوات الإسرائيلية اشتبكت مجددا مع مقاتلي حزب الله السبت، وسط تقاذف الطرفين الاتهامات بخرق الهدنة.



وأعلنت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "نظرا إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها" و"ردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان".





