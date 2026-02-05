الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن "الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد".
