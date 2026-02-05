الخميس 2026-02-05 06:55 م

الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

علما الولايات المتحدة وروسيا
علما الولايات المتحدة وروسيا
 
الخميس، 05-02-2026 06:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيودا على الترسانة النووية للبلدين.

اضافة اعلان


وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن "الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

ن

أخبار محلية شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

أخبار الشركات 75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025



 






الأكثر مشاهدة