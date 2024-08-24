الولايات المتحدة و10 دول لاتينية ترفض المصادقة على فوز مادورو

الوكيل الإخباري- أصدرت الولايات المتحدة و عشر دول من أميركا اللاتينية بيانا مشتركا ، مساء الجمعة ، رفضت فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا الفنزويلية ، إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا ، بحسب واشنطن تايمز .



وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنها ترفض "قطعا إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية"، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلال والحيادية".



وكانت المحكمة العليا الفنزويلية برئاسة المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب ، قد صادقت يوم الخميس على الفوز المعلن لمادورو بالانتخابات الرئاسية والتي رفضت المعارضة ودول أجنبية عدة نتائجها متحدثة عن شبهات تزوير.

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وأُعلِن فوز مادورو (61 عاما) بـ 52 بالمئة من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.