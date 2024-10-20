الولايات المتحدة .. 7 قتلى جراء انهيار رصيف شحن في ولاية جورجيا

وفي التفاصيل ذكرت سلطة الولاية في بيان رسمي أنه "يوم السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري وحوالي الساعة 16:30 (23:30 بتوقيت موسكو)، استجاب قسم الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا والعديد من الوكالات المحلية والحكومية والفيدرالية لانهيار جسر عند رصيف مارش في جزيرة سابيلو في جورجيا، حيث تجمعت الحشود للاحتفال بالخريف من قبل مجتمع جولا-جيتشي الصغير في الجزيرة".
وأضاف البيان أنه نتيجة لانهيار الجسر سقط ما لا يقل عن 20 شخصا في المياه، ما أسفر عن مقتل 7 منهم، ونقل 8 إلى المشافي 6 منهم في حالة حرجة ولم يعرف مصير الباقين حتى اللحظة".
وأشار البيان إلى أنه كجزء من عملية الإنقاذ والبحث، تم استخدام قوارب مزودة بأجهزة السونار وطائرات هليكوبتر للبحث عن الضحايا، وجار التحقيق في حيثيات الحادث من قبل السلطات.
ومن جانبه قال حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب في منشور عبر منصة "إكس" إنه وأسرته "مفجوعون بسبب المأساة التي وقعت في جزيرة سابيلو".
وأضاف كيمب: "بينما يواصل رجال الإنقاذ والمستجيبون الأوائل لهذا الحادث المأساوي التعامل مع لوضع، نطلب من جميع سكان جورجيا أن ينضموا إلينا في الصلاة من أجل الأرواح التي فقدت، ومن لا يزالون في خطر، ولعائلاتهم".
روسيا اليوم
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