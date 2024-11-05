 
الثلاثاء 2024-11-05 10:22 ص
 

اليابان: إطلاق سبعة صواريخ باليستية من كوريا الشمالية

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
الثلاثاء، 05-11-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري - أشار وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني إلى أن كوريا الشمالية، قامت بإطلاق ما لا يقل عن سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة FNN التلفزيونية عنه القول: "لقد طارت سبعة صواريخ كورية شمالية على الأقل، مسافة 400 كيلومتر على ارتفاع 100 كيلومتر".

وكانت هيئة خفر السواحل الياباني قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

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وذكرت في بيانها، أن هذه الصواريخ سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.


وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا إلى سلطات بيونغ يانغ، عبر القنوات الدبلوماسية.

 

RT

 
gnews

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