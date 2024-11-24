اليابان.. إغلاق المفاعل الـ2 بمحطة أوناغاوا النووية

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن هذا الإغلاق إجراء دوري للسلامة العامة، وإذا لم يتم العثور على أي مشكلات أثناء عمليات الفحص فمن المتوقع إعادة تنشيط المفاعل النووي خلال الأيام الـ10 المقبلة، واستئناف التشغيل التجاري في شهر ديسمبر.
يشار إلى أنه تم إعادة تشغيل المفاعل النووي في 29 أكتوبر للمرة الأولى منذ زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011، لكن المفاعل النووي توقف في الرابع من نوفمبر بسبب مشكلة في معدات القياس.
وبعد اتخاذ إجراءات وقائية، أعادت شركة توهوكو الكتريك تشغيل المفاعل النووي في 13 نوفمبر وبدأت في توليد ونقل الطاقة في 15 نوفمبر.
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