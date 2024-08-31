 
السبت 2024-08-31 11:09 ص
 

 

اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"
دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"
السبت، 31-08-2024 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   ألغت الخطوط الجوية اليابانية وشركة "انا" للطيران نحو 60 رحلة جوية، اليوم السبت، ما يؤثر على نحو 7200 مسافر، كما عُلّقت حركة قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة في مدينة ناغويا وسط اليابان، جراء إعصار.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة أنباء"كيود" اليابانية، لا يزال إعصار "شانشان" الذي تحول الى عاصفة مدارية أمس الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.


وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب الإعصار "شانشان"، وهو من أقوى الأعاصير التي شهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو الخميس، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120.


من جهتها، دعت وكالة الأرصاد الجوية السكان اليوم، إلى توخي الحذر والتنبه لمخاطر "الانهيارات الأرضية والفيضانات وفيضان الأنهر"، كما أصدرت سلطات منطقة غيفو (وسط) أوامر بإجلاء نحو 2000 شخص يسكنون قرب نهر فاض مجراه، كما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 32 ألف منزل حتى اليوم في منطقة كاغوشيما جنوب البلاد، وفق الشركة المشغّلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

تعبيرية

منوعات لماذا تزداد المشاكل بين الزوجين في أيام العطلات؟



 


الأكثر مشاهدة