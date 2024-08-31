اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

الوكيل الإخباري- ألغت الخطوط الجوية اليابانية وشركة "انا" للطيران نحو 60 رحلة جوية، اليوم السبت، ما يؤثر على نحو 7200 مسافر، كما عُلّقت حركة قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة في مدينة ناغويا وسط اليابان، جراء إعصار.

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ووفقا لوكالة أنباء"كيود" اليابانية، لا يزال إعصار "شانشان" الذي تحول الى عاصفة مدارية أمس الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.



وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب الإعصار "شانشان"، وهو من أقوى الأعاصير التي شهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو الخميس، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120.