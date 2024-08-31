اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

ووفقا لوكالة أنباء"كيود" اليابانية، لا يزال إعصار "شانشان" الذي تحول الى عاصفة مدارية أمس الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.
وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب الإعصار "شانشان"، وهو من أقوى الأعاصير التي شهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو الخميس، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120.
من جهتها، دعت وكالة الأرصاد الجوية السكان اليوم، إلى توخي الحذر والتنبه لمخاطر "الانهيارات الأرضية والفيضانات وفيضان الأنهر"، كما أصدرت سلطات منطقة غيفو (وسط) أوامر بإجلاء نحو 2000 شخص يسكنون قرب نهر فاض مجراه، كما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 32 ألف منزل حتى اليوم في منطقة كاغوشيما جنوب البلاد، وفق الشركة المشغّلة.
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