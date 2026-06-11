الخميس 2026-06-11 08:31 ص

اليابان تأمل في عدم تصعيد الهجمات بين واشنطن وطهران

علم اليابان
اليابان
 
الخميس، 11-06-2026 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم الحكومة اليابانية الخميس، إن بلاده تأمل في ألا تتصاعد أحدث جولة من الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي دوري "إن ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة... وستبذل اليابان كل الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

 
 


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