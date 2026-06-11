اليابان تأمل في عدم تصعيد الهجمات بين واشنطن وطهران

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي دوري "إن ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة... وستبذل اليابان كل الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".
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