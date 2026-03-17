اليابان تبدأ بالإفراج عن احتياطياتها النفطية

الوكيل الإخباري- بدأت اليابان أمس الاثنين في الإفراج عن النفط من احتياطياتها لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وضمان التوزيع المستقر للمنتجات النفطية.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء بأن البلاد ستقوم في البداية بالإفراج عن كمية تكفي 15 يوما من الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الخاص، على أن يتبع ذلك الإفراج عن كمية تعادل شهرا واحدا من الاحتياطيات الحكومية.