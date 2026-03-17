الثلاثاء 2026-03-17 06:53 م

اليابان تبدأ بالإفراج عن احتياطياتها النفطية

علم اليابان
الثلاثاء، 17-03-2026 03:59 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت اليابان أمس الاثنين في الإفراج عن النفط من احتياطياتها لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وضمان التوزيع المستقر للمنتجات النفطية.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء بأن البلاد ستقوم في البداية بالإفراج عن كمية تكفي 15 يوما من الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الخاص، على أن يتبع ذلك الإفراج عن كمية تعادل شهرا واحدا من الاحتياطيات الحكومية.


وستخفض الحكومة اليابانية متطلبات الاحتياطي الإلزامي لشركات تكرير النفط وشركات التداول من 70 يوما إلى 55 يوما، مما يتيح لها استخدام جزء من مخزوناتها الحالية.

 
 


