اليابان تتعهد بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية، أكد مكتب رئاسة الوزراء اليابانية في بيان، أن إيشيبا شدد خلال استقباله في العاصمة طوكيو المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أهمية تهيئة بيئة ممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة، معربا عن احترامه للأونروا وجهودها في دعم اللاجئين.
بدوره، أعرب لازاريني عن امتنانه للحكومة اليابانية لجهودها في تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون على دعم اللاجئين الفلسطينيين.
بترا
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