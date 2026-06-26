اليابان تجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار ميكالا

ويقترب الإعصار ميكالا، المصنف حاليا عاصفة مدارية، من جزر ريوكيو في جنوب اليابان بعد أن مر بتايوان وتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء منها وخاصة المناطق الجنوبية في كاوشيونج وتاينان وبينجتونج.
واجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مناطق في جنوب وغرب اليابان أيضا، وحذرت السلطات من الانهيارات الأرضية والسيول وفيضانات الأنهار، وأمرت 2.2 مليون شخص بالإخلاء.
وقالت وزارة الأراضي اليابانية إن البلاد ألغت بالفعل أكثر من 200 رحلة جوية وعلقت العشرات من خدمات القطارات وأغلقت عددا من الطرق السريعة.
وفي الوقت نفسه، أمرت حكومات المناطق التايوانية الثلاث بإغلاق المكاتب والمدارس اليوم الجمعة.
ويعيش حوالي ستة ملايين شخص في المناطق التايوانية الثلاث ومدينة هسينتشو، وكلها أماكن متضررة.
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على تايوان خلال الأسبوع المقبل على الأقل، لكنها ستخف تدريجيا.
ولا تعتبر الأمطار شيئا سيئا تماما لتايوان لأنها تعتمد على مواسم الأعاصير المعتادة في الصيف والخريف لملء خزاناتها بعد فصول الشتاء التي عادة ما تكون جافة.
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