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اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 01:22 م

الوكيل الإخباري-   أجلت اليابان اليوم الأحد أكثر من 131 ألف شخص من 7 مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، تسببت الأمطار المستمرة خلال الأيام الماضية في المنطقة بمقتل شخص وفقدان 6 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 6 آلاف أسرة.


وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم تسجيل نحو 500 ملليمتر من مياه الأمطار في مدينة واجيما، منذ مساء أمس الأول وحتى ظهر اليوم، ونحو 400 ملليمتر في مدينة سوزو.

 
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