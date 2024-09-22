اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أجلت اليابان اليوم الأحد أكثر من 131 ألف شخص من 7 مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، تسببت الأمطار المستمرة خلال الأيام الماضية في المنطقة بمقتل شخص وفقدان 6 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 6 آلاف أسرة.