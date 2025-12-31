اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا إن "ألتدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الصيني مؤخرا حول تايوان تصعد التوتر في مضيق تايوان".
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام "لطاما أكدت الحكومة اليابانية أنها تود أن تتم تسوية مسألة تايوان سلميا من خلال الحوار" مؤكدا أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان للمجتمع الدولي بأسره".
وختم "سنواصل متابعة تطورات الوضع بأكبر قدر من الانتباه".
وقامت الصين الاثنين والثلاثاء بإطلاق صواريخ ونشر عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصارا لموانئ الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتتوعد بضمها ولو بالقوة.
