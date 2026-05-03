اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

10:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، اليوم الأحد، نجاح رجال الإطفاء في إخماد حريق غابات اندلع شمال البلاد، ووُصف بأنه الأكبر منذ عقود، بعد مكافحته لمدة 11 يوما. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، يكافح مئات من رجال الإطفاء وأكثر من ألف عسكري النيران منذ أواخر نيسان الماضي والتي أتت على نحو 1600 هكتار في منطقة إيواتي الجبلية، وتضرر ثمانية مبان في الأقل، وإجلاء آلاف الأشخاص.



ويعد هذا الحريق ثاني أكبر حريق غابات في اليابان منذ أكثر من 30 عاما.









