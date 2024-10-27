اليابان تصوت على مصير حكومة إيشيبا

الوكيل الإخباري - يصوت اليابانيون اليوم الأحد على مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في انتخابات من المتوقع أن تأتي رياحها بعكس ما تشتهيه سفن ائتلافه، وذلك بعد فضيحة تمويل وفي ظل التضخم المتزايد، الأمر الذي من الممكن أن ينهي عقداً من حكم الحزب الديمقراطي الحر.

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هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو سيهزم في هذه الانتخابات، وذلك مع احتمال خسارة الائتلاف لأغلبيته البرلمانية، في وقت تكافح فيه اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.



وفي حال خسارة الأغلبية في مجلس النواب، قد يجبر إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم اليقين في بعض الجوانب السياسة، على الرغم من عدم توقع أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.

CNBC