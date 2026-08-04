الثلاثاء 2026-08-04 11:27 ص

اليابان تعتمد "الكتاب الأبيض".. وتغير عقيدتها العسكرية

اليابان تعتمد "الكتاب الأبيض".. وتغير عقيدتها العسكرية
اليابان تعتمد "الكتاب الأبيض".. وتغير عقيدتها العسكرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:22 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أن البلاد بحاجة إلى التكيف مع أساليب الحرب الحديثة، مثل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز صناعاتها الدفاعية.اضافة اعلان


وعززت اليابان قدراتها العسكرية وإنفاقها الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، كما بدأت نشر صواريخ كروز بعيدة المدى لردع الأنشطة العسكرية الصينية.

وأكد الكتاب الأبيض للدفاع، الذي اعتمده مجلس الوزراء، الثلاثاء، ويقع في 598 صفحة، أن الصين تمثل أكبر تحدٍ استراتيجي لليابان، في ظل تزايد وجود السفن الحربية الصينية وتكرار تحركاتها في المحيط الهادئ.

وأوضح التقرير أن اليابان، مستلهمةً استخدام أوكرانيا للطائرات المسيرة، ترى أن التكيف مع "أساليب الحرب الجديدة" أصبح أمرا ضروريا.

ومع تسابق العديد من الدول لتطوير الطائرات المسيرة القتالية، تعطي الحكومة اليابانية أولوية لتطوير نماذج يابانية لاستخدامها في الدفاع الساحلي، بالتكامل مع الصواريخ بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع شينغيرو كويزومي في مطلع يوليو: "السرعة هي العامل الحاسم".

واختارت وكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجستيات الدفاعية مؤخرا 4 شركات من بين 38 شركة تقدمت للمشاركة في برنامج تطوير سريع للطائرات المسيرة، على أن تخضع نماذجها لاختبارات تجريها البحرية اليابانية في أوائل أغسطس قبل اختيار المشروع النهائي.

كما تعمل عدة شركات على تطوير طائرات مماثلة، وأعلنت شركة توشيبا، الجمعة، خططا لتطوير طائرات مسيرة قتالية بالتعاون مع شركة "برو درون" الناشئة.

وترى اليابان أن الأسلحة غير المأهولة قد تساعد في تعويض النقص المتزايد في أعداد أفراد القوات المسلحة، في ظل تراجع عدد السكان.

لكن خبراء يرون أن تطوير طائرات مسيرة يابانية بالكامل سيكون تحديا كبيرا، في وقت تهيمن فيه الواردات الصينية على سوق الطائرات المسيرة التجارية في اليابان.
 
 


gnews

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