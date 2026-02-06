الجمعة 2026-02-06 08:02 م

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم الأسبوع المقبل

تاكيوكي إيناغاكي
 
الجمعة، 06-02-2026 06:00 م
الوكيل الإخباري-   تعيد اليابان تشغيل أكبر محطة للطاقة نووية في العالم الأسبوع المقبل بعدما أدى عطل في جهاز الإنذار إلى تعليق إعادة تشغيلها أول مرة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.اضافة اعلان


وأفاد تاكيوكي إيناغاكي، مدير محطة كاشيوازاكي-كاريوا التي تديرها "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية" (تيبكو)، في مؤتمر صحفي الجمعة بأنه من المخطط أن "يتم تشغيل المفاعل يوم التاسع من شباط/فبراير".

وجاء الإعلان بعدما أعادت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل في 21 كانون الثاني/يناير، قبل أن تغلقه مجددا في اليوم التالي عقب دوي جرس الإنذار من نظام المراقبة.

وقال إيناغاكي إن جهاز الإنذار، بسبب خطأ في إعداداته، رصد تغيّرات طفيفة في التيار الكهربائي في أحد الكابلات، رغم أنها كانت ضمن نطاق يُعد آمنا.

وأشار إلى أن الشركة غيّرت الآن إعدادات جرس الإنذار وبات من الممكن تشغيل المفاعل بشكل آمن.

وأفاد بأن تشغيل المحطة تجاريا سيبدأ في 18 آذار/مارس أو بعده، عقب عملية تفتيش شاملة أخرى.

وتعد محطة كاشيوازاكي-كاريوا أكبر محطة نووية في العالم لجهة الطاقة الانتاجية الكامنة، رغم أن مفاعلا واحدا من سبعة سيعاد تشغيله.
 
 


