الإثنين 2026-06-01 11:04 ص

اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية مع اقتراب العاصفة "جانجمي"

الإثنين، 01-06-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   ألغت السلطات اليابانية 400 رحلة جوية كان من المقرر تسيير معظمها اليوم الاثنين، من وإلى أوكيناوا، مع اقتراب العاصفة الاستوائية القوية "جانجمي" من الجزيرة الرئيسية.اضافة اعلان


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إلغاء أكثر من 160 رحلة جوية إضافية كان من المقرر تسييرها غداً الثلاثاء، بسبب العاصفة التي تصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة.

بدورها، حثت شركات الطيران المسافرين على متابعة مواقعها الإلكترونية للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم الجوية.

من جهتها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة "جانجمي" ضربت جنوب غرب مدينة "ناها" وتتجه في الوقت الحالي شمالاً بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة.

وتوقعت الهيئة الجوية أن تبلغ سرعة الرياح 162 كيلومتراً في الساعة عندما تصل العاصفة إلى منطقتي "أوكيناوا" و"أمامي".

وطالب مسؤولو الأرصاد الجوية السكان في المناطق التي من المتوقع أن تضربها العاصفة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح القوية والأمواج العالية والانهيارات الأرضية.
 
 


