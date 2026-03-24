الثلاثاء 2026-03-24 08:07 ص

اليابان ستبدأ بضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية اعتبارا من الخميس

مصافي النفط على ضفاف نهر في مدينة يوكايتشي باليابان
الثلاثاء، 24-03-2026 06:31 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء أن اليابان ستبدأ باستخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقالت ساناي على إكس "من أجل تأمين +الكمية اللازمة لليابان برمتّها+ من المنتجات النفطية... سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارا من 26 آذار".
 
 


