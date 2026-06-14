اليابان سترسل وفدا إلى غرينلاند لدراسة استخراج معادن أرضية نادرة

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.
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