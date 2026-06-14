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اليابان سترسل وفدا إلى غرينلاند لدراسة استخراج معادن أرضية نادرة

علم اليابان
اليابان
 
الأحد، 14-06-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيكي، الأحد، أن اليابان تستعد لإرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة.

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وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.

 
 


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