اليمن.. إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة مأرب

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام يمنية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "إم كيو ناين ريبر" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

اضافة اعلان